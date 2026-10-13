Un giovane di 28 anni, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, è stato arrestato nella serata di ieri, lunedì 12 ottobre 2026, dai Carabinieri a Nuoro, che durante l'intervento hanno sequestrato 45 grammi di cocaina, già suddivisi in 72 dosi pronte per essere cedute.

L'operazione è stata condotta dalla Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile (NORM) della Compagnia Carabinieri di Nuoro, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti per contrastare il traffico e lo spaccio di droga nel capoluogo barbaricino.

L'attività è partita da accertamenti investigativi e servizi di osservazione, che hanno portato i militari a controllare il giovane e a procedere con una perquisizione.

Durante le operazioni sono stati trovati nella sua disponibilità 45 grammi di cocaina, già confezionati e suddivisi in 72 dosi. Secondo quanto riferito dai Carabinieri, le modalità di confezionamento e la suddivisione della sostanza hanno fatto ritenere che la droga fosse destinata allo spaccio e non esclusivamente al consumo personale.

Lo stupefacente è stato sequestrato e per il 28enne è scattato l'arresto con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Al termine delle operazioni, il 28enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa delle determinazioni della competente autorità giudiziaria di Nuoro.