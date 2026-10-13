Un nuovo ambulatorio dedicato alle infezioni perinatali ha aperto presso il Policlinico Duilio Casula di Monserrato. Questo servizio, sviluppato in collaborazione con la Patologia Neonatale e Nido dell’Aou di Cagliari e con il sostegno della Fondazione di Sardegna, si propone di fornire un percorso di diagnosi e cura specifico per i neonati esposti o colpiti da infezioni, assicurando un'assistenza continua anche oltre i primi trenta giorni di vita.

Le infezioni materno-fetali sono una sfida per la salute pubblica, in quanto coinvolgono la salute della gestante, del feto e del neonato. Si è resa sempre più evidente la necessità di modelli organizzativi per una diagnosi precoce, una gestione clinica adeguata e un accurato follow-up dei bambini esposti.

L'ambulatorio di infettivologia perinatale nasce da questa esigenza, con l'obiettivo di migliorare l'integrazione tra ospedale e territorio, garantendo continuità nella cura e nel monitoraggio. Sarà un punto di riferimento per i punti nascita, i reparti pediatrici e i pediatri del centro-sud Sardegna, promuovendo collaborazioni e coordinamento tra le varie figure professionali coinvolte nel percorso di nascita.

Il convegno "Infettivologia perinatale. Implementazione di un ambulatorio dedicato" presenterà questo nuovo servizio per i piccoli pazienti il prossimo 16 ottobre presso la Cittadella universitaria di Monserrato. Il dottor Giovanni Ottonello, direttore di Patologia Neonatale e Nido al Policlinico Duilio Casula, e la dottoressa Maria Elisabetta Trudu, responsabile dell'ambulatorio, guideranno i lavori.

Durante l'evento, si discuterà delle principali infezioni perinatali con interventi di esperte della Patologia Neonatale e Nido dell’Aou di Cagliari, approfondendo tematiche come l'infezione congenita da citomegalovirus, la toxoplasmosi e la trasmissione verticale dell’infezione da HIV. Inoltre, sarà dedicato uno spazio alla sifilide in gravidanza e alla sifilide congenita.

Il convegno rappresenta un'importante opportunità di confronto tra specialisti impegnati nella gestione della gravidanza e del neonato. Accreditato ECM, è necessario prenotare via mail all'indirizzo perinf26@gmail.com.

L'evento gode del patrocinio e del supporto dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, della Fondazione di Sardegna, dell’Università degli Studi di Cagliari e del Dipartimento Medico, con il patrocinio scientifico della Società italiana di neonatologia e della Società italiana di pediatria.