Carabinieri e Polizia locale di Villacidro hanno effettuato un servizio coordinato per prevenire gli incidenti e verificare il rispetto delle norme del Codice della Strada, nell'ambito di controlli straordinari per la sicurezza stradale.

L'operazione, svolta nella serata precedente dai militari dell'Aliquota Radiomobile del Nucleo operativo e radiomobile (NORM) della Compagnia Carabinieri di Villacidro, insieme agli agenti della Polizia locale, ha consentito di controllare oltre 100 persone alla guida di autoveicoli.

Nel corso delle verifiche sono state contestate diverse violazioni, tra cui la guida sotto l'influenza dell'alcol. In particolare, un conducente è risultato positivo all'accertamento con un tasso alcolemico pari a 2,92 grammi per litro. Riscontrati anche casi di guida con patente scaduta o senza patente.

L'attività rientra nei servizi di prevenzione e controllo della circolazione stradale, con particolare attenzione ai comportamenti che possono provocare incidenti gravi o mortali.

L'intervento dei Carabinieri si concentra soprattutto sulla guida sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti, monitorata attraverso controlli etilometrici mirati, in particolare durante i fine settimana e nelle ore notturne. Tra i comportamenti sotto osservazione figurano anche l'uso dello smartphone alla guida, l'eccesso di velocità, i sorpassi pericolosi e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e del casco.

Accanto ai controlli su strada, l'Arma dei Carabinieri porta avanti attività di sensibilizzazione rivolte ai più giovani attraverso incontri ed eventi dedicati alla "Cultura della Legalità" nelle scuole primarie e secondarie.

L'obiettivo è promuovere la consapevolezza dei rischi legati alla circolazione stradale e favorire comportamenti responsabili per la sicurezza propria e degli altri.