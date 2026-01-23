Previsioni in Sardegna per sabato 24 gennaio 2026 (Fonte Arpas Sardegna)

Cielo nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio isolato, con cumulati deboli o localmente moderati sul settore occidentale. Attenuazione dei fenomeni a partire dalla serata. Temperature: in diminuzione, moderata sul settore orientale. Venti: deboli o localmente moderati da Ovest Sud-Ovest con rinforzi nelle ore centrali della giornata. Forti da Sud-Ovest sulle coste occidentali nelle ore centrali della giornata e sulle coste settentrionali dal pomeriggio. Mari: molto mossi sul settore occidentale e meridionale con moto ondoso in aumento, mossi altrove.

Previsioni in Sardegna per domenica 25 gennaio 2026

Cielo nuvoloso con precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati localmente moderati sul settore occidentale. Temperature: in diminuzione in entrambi i valori, anche moderata sul settore occidentale. Venti: deboli o localmente moderati da Ovest Sud-Ovest tendenti al rinforzo nel corso della giornata. Forti sulle coste settentrionali e occidentali e sui crinali nelle ore centrali della giornata. Mari: agitati sul settore occidentale, mossi o molto mossi altrove.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di lunedì e martedì saranno caratterizzate de cielo nuvoloso con precipitazioni da isolate a sparse principalmente sui settori occidentali e settentrionali con cumulati deboli o localmente moderati. Le temperature saranno stazionarie o tenderanno a locali lievi aumenti in entrambi i valori. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti occidentali, con rinforzi sino a forti sulle coste esposte. I mari saranno molto mossi o agitati, mossi sul versante tirrenico.