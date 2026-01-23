Paura e fiamme nella notte appena trascorsa nel Nuorese, dove i Vigili del Fuoco sono intervenuti per ben tre incendi di auto a Jerzu, Bosa e Aritzo.



Il primo incendio ha coinvolto un fuoristrada a Jerzu, dove la squadra 8A del distaccamento VF di Lanusei è intervenuta prontamente per spegnere le fiamme.



Il secondo episodio ha riguardato un furgone a Bosa, nella via Giovanni XXIII, dove la squadra 7A di Macomer è arrivata per estinguere l'incendio e garantire la sicurezza dell'area.



Infine, a Aritzo, la squadra 10A di Sorgono è intervenuta per spegnere un incendio che ha coinvolto una Citroen C4.



Dopo aver domato gli incendi, i Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i luoghi e avviato le prime indagini per ricostruire la dinamica degli eventi, non escludendo l'ipotesi di origine dolosa per tutti e tre gli interventi.



In ogni situazione, i Carabinieri delle rispettive stazioni erano presenti per svolgere le indagini necessarie.