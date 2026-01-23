I Carabinieri della Stazione di Villamassargia hanno arrestato ieri sera un 38enne del luogo, pensionato, celibe e già noto alla Polizia, con l'accusa di detenzione di droga con l'intento di spacciarla.



Durante un controllo del territorio lungo via Sant'Antioco, i militari hanno fermato l'uomo alla guida di una Ford Fiesta e, sospettando del suo comportamento, hanno deciso di perquisirlo. Questo controllo ha portato al ritrovamento di circa 7 grammi di marijuana in suo possesso.



Sospettando che ci potesse essere altro, i Carabinieri hanno esteso la perquisizione alla casa del 38enne, confermando i loro sospetti: all'interno sono stati trovati 144 grammi di cocaina, 77 grammi di marijuana e 19 grammi di hashish, insieme a bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 160 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illegale.



La droga e tutto il materiale sono stati sequestrati in attesa delle analisi da parte del Reparto Investigazioni Scientifiche. Dopo le procedure legali, l'uomo è stato trasferito alla Casa Circondariale "Ettore Scalas" di Uta.

