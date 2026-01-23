Un vero e proprio assortimento di strumenti pericolosi e arnesi da scasso, tra cui dieci coltelli a serramanico di varie dimensioni, sei cacciaviti, una tenaglia e persino un'ascia, è stato scoperto alle 4:00 del mattino di oggi, venerdì 23 gennaio, dai Carabinieri della Stazione di Selargius, con il supporto dei colleghi dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena a Quartucciu, in via Maracalagonis.

Esito dell'operazione è stata la denuncia di un 52enne disoccupato residente a Quartucciu, già noto alle Forze dell'Ordine, che ora è accusato di porto abusivo di armi e oggetti adatti a offendere.



Tutto il materiale rinvenuto, chiaramente adatto per attività illegali e trasportato senza una valida spiegazione per il viaggio notturno, è stato confiscato.



