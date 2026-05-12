I prossimi saranno giorni caratterizzati da condizioni meteorologiche instabili, con precipitazioni diffuse, vento e un calo delle temperature. Queste sono le previsioni del tempo riassunte dall'analisi di Lorenzo Tedici, esperto meteorologo di iLMeteo.it, il quale conferma l'approccio imminente di una potente perturbazione proveniente dal Nord Atlantico.

"Già da oggi - sottolinea - una forte libecciata soffia sul Mar Ligure, sul Tirreno Settentrionale e lungo i crinali appenninici, mentre la Bora sta facendo il suo ingresso sull'Alto Adriatico. Al Nord-Ovest, invece, fino alle ore pomeridiane la scena sarà dominata dal Foehn tra Piemonte e Lombardia, spingendosi fino a Milano e oltre". Attese, nelle prossime 24 ore, anche piogge a tratti intense. Da mercoledì, poi, è in arrivo un nuovo peggioramento che investirà il Centro-Sud.

"Almeno fino a sabato - continua Tedici - l'Italia sarà spazzata da aria fredda, burrasche di vento e temporali diffusi. Le zone maggiormente colpite saranno quelle tirreniche e, a tratti, anche i settori settentrionali". Le temperature subiranno un brusco calo scendendo sotto la media del periodo tanto che venerdì 15 maggio, città come Milano e Roma faranno fatica a superare i 15-16°C di massima.

LE PREVISIONI DI ASRPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, martedì 12 maggio

Cielo poco nuvoloso salvo locali addensamenti.

Venti: deboli o moderati dai quadranti occidentali, forti sulle coste settentrionali della Gallura.

Mari: mossi, localmente molto mossi sulle Bocche di Bonifacio.

Previsioni per la giornata di domani, mercoledì 13 maggio

Cielo generalmente nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli o localmente moderati nella prima parte della giornata. Attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio.

Temperature: in diminuzione, principalmente nei valori massimi.

Venti: inizialmente deboli dai quadranti occidentali in rinforzo nel corso della giornata. Forti sulle coste della Gallura e sul Golfo di Orosei in serata.

Mari: mossi con moto ondoso in progressivo aumento a partire dal settore occidentale.

Previsioni per la giornata di giovedì 14 maggio

Cielo generalmente nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli nelle ore centrali.

Temperature: stazionarie.

Venti: deboli o moderati occidentali. Rinfozi sulle coste della Gallura.

Mari: mossi o molto mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di venerdì e sabato saranno caratterizzate da cielo irregolarmente nuvoloso con possibili isolate precipitazioni con cumulati deboli. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo in entrambi i valori. I venti soffieranno deboli o moderati da Ovest Nord-Ovest, forti sulle Bocche di Bonifacio. I mari saranno mossi o molto mossi.