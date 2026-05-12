Un normale controllo stradale nel cuore della serata si è trasformato in un pesante guaio giudiziario per una giovane automobilista. I Carabinieri della Stazione di Gonnesa, durante un servizio di pattugliamento ordinario, hanno fermato e denunciato una 22enne residente a Villamassargia, la cui serata al volante si è conclusa con il ritiro della patente e la perdita del veicolo.

Tutto è iniziato lungo una delle vie principali del centro abitato, quando i militari hanno intimato l’alt all'auto condotta dalla ragazza. Durante l'ispezione, i Carabinieri hanno rinvenuto un piccolo involucro contenente 0,44 grammi di hashish. Sebbene la modica quantità sia stata classificata come destinata all'uso personale, comportando la segnalazione alla Prefettura come assuntrice, è stato l’atteggiamento successivo della giovane a determinare le conseguenze più gravi.

Sospettando che la ventiduenne potesse trovarsi in stato di alterazione psicofisica, i militari l'hanno invitata a sottoporsi agli accertamenti tossicologici presso una struttura sanitaria. Davanti alla richiesta, la giovane ha opposto un netto rifiuto, ignorando probabilmente che, per il Codice della Strada, sottrarsi al test equivale a incassare la sanzione più severa prevista per chi viene trovato alla guida sotto l'effetto di stupefacenti.

A causa di questa scelta, i Carabinieri hanno proceduto all'immediato ritiro della patente di guida e al sequestro amministrativo dell'auto, che ora rischia la confisca definitiva. La ragazza è stata denunciata in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria, mentre la sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti per stabilire l'entità delle sanzioni definitive che andranno a colpire la sua condotta al volante.