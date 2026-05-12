Scadrà il 17 maggio il termine ultimo per l'avviso del ministero dei Trasporti sulla manifestazione di interesse per le compagnie di navigazione interessate al servizio pubblico di continuità territoriale marittima sulla linea Civitavecchia-Olbia, nel periodo compreso tra l'1 ottobre e il 31 maggio di ogni anno. Un servizio che sarà operato in via esclusiva, nel periodo compreso tra l'1 giugno e il 30 settembre di ogni anno.

Quest'anno l'avvio del servizio è previsto dall'1 giugno e avrà una durata di 36 mesi. Secondo le indicazioni del Mit i viaggi dovranno essere essere effettuati preferibilmente in notturna e per coprire la distanza media di 125 miglia per singola corsa il traghetto non dovrà impiegare più di 8 ore per le corse in notturna e in non più di 5 ore e 30 minuti per le corse in diurna.

In caso di ricezione di una o più manifestazioni, il ministero avvierà un'istruttoria, in contradditorio con le compagnie di navigazione, che dovrà terminare entro il 31 maggio. Al termine delle verifiche "le imprese di navigazione ritenute idonee ad effettuare i servizi onerati sono autorizzate dal ministero a esercitare il trasporto marittimo sulla linea Civitavecchia-Olbia - si legge nell'avviso - Nel caso in cui più operatori economici in possesso dei requisiti manifestino interesse allo svolgimento dei servizi sulla linea, gli obblighi di servizio pubblico ovvero i costi del servizio marittimo relativi al periodo compreso tra l'1 ottobre e il 31 maggio di ciascun anno sono ripartiti tra le imprese autorizzate sulla base di un piano operativo congiunto, elaborato secondo modalità eque e non discriminatorie".