Tragica scoperta durante la mattina di oggi, martedì 12 maggio, a Cagliari, dove un uomo di 36 anni è stato trovato morto all’interno della propria abitazione in una zona centrale della città.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Comando Provinciale di Cagliari, allertati dopo la segnalazione del rinvenimento del cadavere. La vittima era un cuoco originario del Senegal e regolarmente residente nel capoluogo sardo.

I militari hanno effettuato un accurato sopralluogo insieme al personale sanitario del 118, avviando i primi accertamenti per chiarire le circostanze del decesso. Dai riscontri iniziali, secondo quanto emerso, non sarebbero stati rilevati segni di violenza o elementi tali da far ipotizzare il coinvolgimento di terze persone.

L’ipotesi prevalente, al momento, è dunque quella di una morte dovuta a cause naturali, anche se saranno gli ulteriori accertamenti medico-legali a fare piena luce sull’accaduto.

Informata la competente Autorità Giudiziaria, è stato disposto il trasferimento della salma presso la camera mortuaria dell’ospedale Brotzu di Cagliari, dove verrà eseguita l’ispezione cadaverica per stabilire con precisione le cause della morte.