Un giovane è stato denunciato dalla Polizia di Stato di Alghero in quanto ritenuto responsabile di violenza sessuale nei confronti di una turista straniera.

L’episodio risale a qualche giorno fa ed è avvenuto in una nota spiaggia del litorale algherese. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima si trovava insieme alla sorella quando sarebbe stata importunata da un ragazzo che, dopo aver osservato insistentemente le due giovani e aver chiesto senza successo di sedersi accanto a loro, avrebbe iniziato a mettere in atto comportamenti a sfondo sessuale, simulando atti osceni.

Preoccupate dall’atteggiamento del giovane, le due sorelle hanno deciso di allontanarsi. Durante il tragitto, però, avrebbero notato lo stesso ragazzo infastidire anche altre ragazze presenti sulla spiaggia. Le due turiste hanno quindi scelto di cambiare zona e dirigersi verso la fermata dell’autobus.

Proprio in quel momento, secondo la denuncia, il giovane le avrebbe raggiunte e, approfittando di un momento di distrazione di una delle due, le avrebbe sferrato una violenta manata sul gluteo, per poi allontanarsi a bordo di un monopattino.

Le indagini, condotte dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alghero, hanno consentito di identificare il presunto responsabile anche grazie ai filmati di videosorveglianza di uno stabilimento balneare vicino. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, risulterebbe inoltre destinatario di numerose e recenti segnalazioni per reati contro la persona.

Al termine degli accertamenti, il ragazzo è stato denunciato con l’accusa di violenza sessuale.