Gravissimo incidente sul lavoro durante la mattina di oggi, martedì 12 maggio, nella zona industriale del Cipnes Gallura, a Cala Saccaia, a Olbia.

Secondo una prima ricostruzione, un operaio impegnato in alcuni lavori su una grande imbarcazione all’interno della rimessa dell’azienda SNO Yacht, in via Indonesia, avrebbe perso l’equilibrio per cause ancora in fase di accertamento, precipitando da un’altezza di circa dieci metri.

L’uomo è stato soccorso immediatamente dal personale del 118, intervenuto sul posto, e successivamente trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Le sue condizioni sono apparse fin da subito gravi.

Sul luogo dell’incidente sono stati avviati i primi rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Informato dell’episodio, il personale dello Spresal procederà con le attività di controllo e gli accertamenti previsti in materia di sicurezza sul lavoro.

Non si esclude alcuna ipotesi sulle cause della caduta.