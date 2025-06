Si è rapidamente propagato a causa del forte vento l'incendio di vegetazione che dalle ore 16:30 del pomeriggio di oggi, martedì 17 giugno, i Vigili del Fuoco di Cagliari stanno cercando di spegnere nel comune di Villasor, zona di Su Pardu, vicino alla strada Statale 196.

Gli operatori sono in 7, intervenuti con circa con tre veicoli, per domare le fiamme che minacciano alcune aziende agricole. In supporto sono intervenuti anche il Corpo Forestale, le squadre antincendio della Protezione Civile e un elicottero della Flotta Regionale.