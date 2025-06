Un turista asiatico di circa 30 anni è morto nel pomeriggio di oggi, martedì 17 giugno, nelle acque de La Pelosa, a Stintino, mentre trascorreva le vacanze in Sardegna con un amico.

La scoperta è stata fatta da altri bagnanti che hanno avvistato il corpo galleggiare in mare. Si ipotizza che il turista possa essere stato colto da un malore durante il suo momento di relax in acqua, tuttavia sarà l'autopsia ordinata dalla magistratura di Sassari a determinare le cause esatte della morte.

Il recupero del corpo è stato effettuato dai membri della guardia costiera di Porto Torres con l'ausilio di una motovedetta. La salma è stata successivamente trasferita all'istituto di medicina legale di Sassari per ulteriori accertamenti.