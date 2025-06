Avrebbe rischiato la vita a causa del morbillo una bambina di un anno e mezzo che, dopo essere stata ricoverata a Firenze, è finalmente stata dimessa dalla Rianimazione dell'ospedale pediatrico Meyer. Come riportato da Il Messaggero, secondo i medici, la piccola non era stata ancora vaccinata e avrebbe contratto il virus durante un viaggio all'estero in un Paese dove il morbillo è ancora diffuso.

I sintomi si sono manifestati poco dopo il suo ritorno in Italia, con condizioni che si sono aggravate fino rendere necessario il ricovero. Sempre come riporta il quotidiano, il morbillo avrebbe causato alla piccola una grave polmonite che ha compromesso la sua capacità respiratoria, rendendo necessaria l'intubazione. Dopo essere stata sottoposta a ventilazione meccanica per alcuni giorni, la piccola paziente è stata finalmente dimessa dalla Rianimazione e trasferita in reparto.

"È fondamentale che i bambini vengano vaccinati contro il morbillo e che questo venga fatto rispettando le tempistiche raccomandate dal calendario vaccinale", ha detto al quotidiano la professoressa Luisa Galli, responsabile Malattie infettive dell'ou Meyer Irccs, dopo la risoluzione di questo complicato caso, fortunatamente finito bene.