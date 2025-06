Avrebbe colpito la madre alla testa con un'accetta, al culmine di un litigio in casa, uccidendola, poi sarebbe fuggito ed è stato poco dopo rintracciato e arrestato dai Carabinieri.

L'accaduto, come riporta TgCom 24, nel Salento, a Racale, in provincia di Lecce, dove il 21enne sarebbe stato notato da un passante, dopo la morte di sua madre di 53 anni e poco prima di essere portato in caserma per essere interrogato.

Secondo una prima ricostruzione riportata dal quotidiano, il 21enne avrebbe colpito la madre alla testa con un'accetta, al culmine di un litigio in casa. A trovare il corpo sarebbe stato l'altro figlio della donna, che ha poi dato l'allarme. Il 21enne sarebbe poi fuggito.