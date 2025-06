Diciotto incendi sono stati registrati oggi, martedì 17 giugno, in Sardegna. Sei hanno richiesto l'intervento degli elicotteri della flotta regionale.

A Solarussa, Cuccuruinas, le fiamme sono state domate dal personale del Corpo forestale di Oristano con l'aiuto dell'elicottero di Farcana. L'incendio ha interessato campi coltivati e si è concluso alle 14:20.

A Sant'Andrea Frius, Planu e Sanguni, due elicotteri regionali da Villasalto e Pula sono intervenuti per spegnere l'incendio che ha coinvolto pascoli e macchia mediterranea. Le operazioni sono terminate alle 14:40.

A Bolotana, Coronas Bentosas, due elicotteri da Anela e Farcana sono stati necessari per spegnere un incendio su un'area di pascolo, insieme a un Canadair da Olbia. Le operazioni sono state coordinate anche da tre squadre dell'Agenzia Forestas.

A Serri, N.ghe Tacquara, l'incendio è stato gestito dalla Stazione forestale di Isili con l'aiuto dell'elicottero proveniente da Lanusei. I volontari di Isili e una squadra di Forestas di Barumini hanno partecipato all'operazione fino alle 15.27.

A Villasor, Su Pardu, il personale della stazione forestale di Sanluri sta lavorando per spegnere l'incendio sui campi coltivati, insieme all'elicottero da Pula. Squadre di volontari, Forestas di Villacidro e i barracelli di Serramanna sono sul posto. 6. A Jerzu, S'Arci sa Pruna, un incendio boschivo è in corso con il personale del Corpo Forestale di Jerzu supportato dall'elicottero di San Cosimo (Lanusei). Non ci sono ulteriori dettagli al momento sull'incendio.

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso per gli incendi di Villasor e Jerzu. Le operazioni di spegnimento e bonifica degli incendi avvenuti ieri a Bonorva e Furtei sono proseguite durante la mattinata con l'impiego di squadre a terra e mezzi aerei regionali.