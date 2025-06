Dopo il forte caldo e il vento di maestrale delle ultime ore, si prevedono piogge e temporali, soprattutto nel sud della Sardegna. Il Centro funzionale decentrato di Protezione civile ha emesso un avviso di allerta gialla per rischio idrogeologico a causa dei temporali previsti nelle zone del Campidano, del Sulcis Iglesiente, e nel Cagliaritano, dalle ore 12:00 alle ore 18:00 di domani, mercoledì 18 giugno.

Il Comune di Cagliari ha diffuso una comunicazione urgente rivolta alla popolazione residente a Pirri, chiedendo di evitare di parcheggiare lungo determinate strade come via Balilla (da piazza Italia fino a via Dandolo) e traverse; via Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre di santarosa, Confalonieri, Ampere. Le auto parcheggiate in queste zone sono invitate a spostarsi al parcheggio della piscina di Terramaini, in via Pisano.

LE RACCOMANDAZIONI DELLA PROTEZIONE CIVILE

Per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire eventuali danni, è importante seguire alcune misure di precauzione raccomandate dalla Protezione civile: rimanere in casa durante i temporali, possibilmente al piano terra o in locali seminterrati; limitare gli spostamenti in auto solo in casi di estrema necessità; rimanere informati sulle condizioni meteorologiche e sulle allerte, seguendo le indicazioni delle autorità competenti. Inoltre, è vietato attraversare corsi d'acqua in piena, sia a piedi che con mezzi di trasporto, sostare vicino a ponti e argini di fiumi e torrenti, e passare sotto sottopassi.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, martedì 17 giugno

Cielo sereno o poco nuvoloso. Non si escludono isolati rovesci pomeridiani sul settore sud-orientale.

Venti: deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Rinforzi lungo le coste occidentali e settentrionali.

Mari: molto mossi lungo le coste della Gallura nord-orientale, mossi i bacini occidentali, poco mossi altrove.

Previsioni per domani, mercoledì 18 giugno

Cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti più consistenti sul settore meridionale e sud-orientale dove si avranno isolati rovesci o temporali pomeridiani con cumulati fino a moderati.

Temperature: minime senza variazioni di rilievo, massime stazionarie o in leggero calo.

Venti: deboli in prevalenza settentrionali tendenti al locale rinforzo lungo le coste occidentali e orientali. Scirocco nel Golfo di Cagliari.

Mari: generalmente poco mossi, localmente mossi lungo le coste orientali e lungo le coste del Sinis.

Previsioni per giovedì 19 giugno

Cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti sul settore centrale e meridionale. Non si escludono isolati rovesci o temporali pomeridiani con cumulati deboli.

Temperature: minime senza variazioni di rilievo, massime in lieve aumento.

Venti: in prevalenza deboli a regime di brezza con locali rinforzi dai quadranti settentrionali lungo le coste occidentali.

Mari: calmi o poco mossi.