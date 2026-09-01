La percentuale di copertura vaccinale nel Medio Campidano si attesta al 97,93% nel corso degli ultimi cinque anni, superando di gran lunga i livelli di sicurezza raccomandati dalle linee guida nazionali e regionali. Secondo quanto riportato dalla direzione sanitaria dell'ASL Medio Campidano, la vaccinazione esavalente obbligatoria per i neonati del territorio ha registrato un'adesione elevata.

Dei 1.881 neonati nati nei comuni dei Distretti di Sanluri e Guspini tra il 2021 e il 2025, ben 1.842 hanno completato il piano vaccinale, con soltanto 39 casi di mancata somministrazione. I dati indicano un picco di vaccinazioni nel 2023 con una percentuale del 98,94%, ma un calo successivo negli anni seguenti, attestandosi al 98,84% nel 2024 e al 96,61% nel 2025.

"I risultati raggiunti sono il frutto di un modello organizzativo strutturato capillarmente dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP), che garantisce la presa in carico diretta di ogni neonato fin dai primi mesi di vita - fa sapere la Asl in una nota -. Chiamata attiva tempestiva: gli operatori del Servizio contattano direttamente le neo-mamme, fornendo le prime informazioni trasparenti sulla vaccinazione e concordando la data del primo appuntamento nel rispetto delle scadenze previste; Counseling e dialogo con le famiglie: in sede di somministrazione, il Medico Vaccinatore illustra dettagliatamente l'efficacia e la sicurezza dei vaccini, rimanendo a completa disposizione dei genitori per chiarire ogni dubbio; Rete capillare con i Pediatri (PLS): in caso di irreperibilità dei contatti o di manifeste esitazioni vaccinali, il servizio attiva immediatamente la collaborazione con i Pediatri di Libera Scelta per favorire la sensibilizzazione; Protocollo di riconvocazione: qualora la famiglia non si presenti all'appuntamento fissato, scatta una procedura sistematica di sollecito con molteplici tentativi di ricontatto e colloqui dedicati con il medico".

"Il mantenimento di coperture vaccinali prossime al 98% attesta il valore della prevenzione e la solidità del rapporto di fiducia instaurato tra le strutture della ASL 6 Medio Campidano, i pediatri del territorio e le famiglie del Medio Campidano", afferma Maria Daniela Fiori, direttrice della Struttura Complessa di Igiene e Sanità Pubblica.