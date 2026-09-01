Avrebbe violato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, misura cautelare alla quale era sottoposto. Per questo un 42enne, già noto alle Forze di polizia, è stato arrestato nel corso della notte a Buggerru dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del NORM della Compagnia di Iglesias.

L’intervento dei militari è scattato in seguito a una richiesta di aiuto arrivata al Numero Unico di Emergenza 112. Giunti tempestivamente sul posto, i Carabinieri avrebbero accertato che l’uomo, in violazione della misura cautelare, si era volontariamente avvicinato alla persona offesa.

Ricostruita la vicenda, i militari hanno bloccato il 42enne e lo hanno accompagnato in caserma per le formalità di rito. Al termine degli accertamenti è stato trattenuto in arresto fino alla mattinata successiva, quando è comparso davanti al giudice per l’udienza con rito direttissimo.

L’udienza si è conclusa con la convalida dell’arresto e la concessione dei termini a difesa.

L’intervento si inserisce nell’ambito dei servizi di controllo del territorio svolti dall’Arma dei Carabinieri, anche per verificare il rispetto dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria e garantire tutela alle persone offese.