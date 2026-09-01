Brutto incidente stradale intorno alle 8 della mattina di oggi, martedì 1° settembre 2026, sulla SP38 bis, all'ingresso di Olbia. Per cause ancora in fase di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente.

Quattro le persone coinvolte nell'incidente: tre viaggiavano a bordo di una delle vetture, mentre una persona si trovava nell'altra auto e, per consentirne il soccorso, si è reso necessario l'intervento dei Vigili del fuoco per estrarla dall'abitacolo del veicolo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Olbia, tre ambulanze del 118 e le pattuglie della Polizia Locale di Olbia, impegnate nei rilievi e nella gestione della viabilità.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.