Dopo qualche giorno caratterizzato da un lieve calo delle temperature, è nuovamente in arrivo il caldo torrido, secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it.

"Fino a mercoledì - afferma - qualche rovescio concentrato sui rilievi porterà un po' di respiro. Unica eccezione Roma con la colonnina di mercurio fissa sui 36-37°C. Da giovedì termometri su anche 8°C sopra la media del periodo".

Colpa di una cupola di calore che schiaccerà una massa d'aria bollente subtropicale verso il suolo. Il fenomeno investirà tutta l'Italia espandendosi fino alla Germania e portando un caldo anomalo anche su Svizzera, Francia e Austria. "A Milano - sottolinea Tedici - si prevedono picchi di 36°C".

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la giornata di oggi, martedì 1° settembre

Cielo sereno salvo locali addensamenti.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento.

Venti: deboli o localmente moderati dai quadranti occidentali.

Mari: mosso il Mare di Sardegna e Bocche di Bonifacio, poco mossi altrove.

Previsioni per la giornata di domani, mercoledì 2 settembre

Cielo sereno salvo passaggi di nubi alte al mattino.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento le minime, prevalentemente stazionarie le massime.

Venti: deboli o localmente moderati prevalentemente occidentali.

Mari: mosso il Mare di Sardegna e Bocche di Bonifacio, poco mossi altrove.

Tendenza per i giorni successivi

Giovedì e venerdì il cielo sarà prevalentemente sereno. Le temperature saranno stazionarie o in leggero calo giovedì. I venti soffieranno deboli a prevalente regime di brezza. I mari saranno generalmente poco mossi.