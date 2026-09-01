Choc e tragedia familiare a Roma dove madre, padre, una bambina di cinque anni affetta da disabilità, e il cane di famiglia sono stati trovati senza vita nella loro abitazione. La terribile vicenda, come riporta Tg Com 24, è avvenuta nel pomeriggio di ieri, lunedì 31 agosto, quando i vigili del fuoco sono intervenuti dopo essere stati contattati da un parente preoccupato per l'impossibilità di contattare la famiglia.

All'interno dell'appartamento, la scoperta agghiacciante: i corpi dei genitori, di 42 e 41 anni, insieme alla loro figlioletta, erano stati colpiti da proiettili di arma da fuoco nella camera da letto. Anche il cane di famiglia era stato ucciso nello stesso ambiente. La pistola utilizzata era detenuta legalmente.

Le prime indagini condotte dalla polizia, come riporta il quotidiano online, hanno indicato la possibilità di un dramma legato alla disperazione, forse un omicidio-suicidio, ipotesi supportata dai presunti messaggi lasciati dai genitori, in cui esprimevano la loro incapacità di prendersi cura della figlia. Alcune fonti, sempre come riporta Tg Com 24, suggerivano che la famiglia, in realtà, ricevesse sostegno economico dai servizi sociali del IV Municipio di Roma, che parlano di "una mamma, un papà e una bambina seguiti dai Servizi sociali".