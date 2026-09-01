Choc a Times Square, a New York, dove una donna ha aggredito due passanti con un coltello, uccidendone uno e ferendo l'altro.

Dopo l'aggressione, la donna ha opposto resistenza all'intervento degli agenti. La polizia è quindi intervenuta sparando contro di lei, che è rimasta uccisa.

Secondo quanto emerso, la donna soffriva di disturbi mentali. Gli investigatori hanno escluso, al momento, l'ipotesi di un attacco terroristico.

L'episodio ha provocato momenti di paura nella celebre piazza newyorkese, mentre sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'aggressione e le motivazioni della donna.