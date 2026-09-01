Avrebbe effettuato un acquisto utilizzando una carta di credito appena rubata presso un distributore automatico di tabacchi e, durante il successivo controllo, avrebbe opposto resistenza ai Carabinieri. È stato così arrestato per indebito utilizzo di carte di pagamento e resistenza a pubblico ufficiale nella notte a Cagliari un 31enne di origine marocchina, residente a Uta, disoccupato e già noto alle Forze di polizia.

L'intervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari, con il supporto dei colleghi della Stazione di Cagliari-Villanova, è scattato nelle vie del centro, dopo che una gazzella in transito è stata attirata dalla segnalazione di un cittadino.

I militari hanno deciso di approfondire la situazione e di procedere al controllo del 31enne, che in quel momento si trovava davanti a un distributore automatico di tabacchi. Dagli accertamenti sarebbe emerso che l'uomo stava utilizzando una carta di credito che, poco prima, era stata asportata da un'autovettura.

A quel punto i carabinieri hanno proceduto con ulteriori verifiche. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 31enne avrebbe tentato di sottrarsi al controllo spintonando i militari, prima di essere bloccato e messo in sicurezza.

La carta di credito è stata quindi restituita al legittimo proprietario, mentre il 31enne è stato accompagnato in caserma dai militari della Radiomobile e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa dell'udienza di convalida con rito direttissimo. L'udienza è in corso davanti all'Autorità giudiziaria.