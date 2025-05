Previsioni per martedì 20 maggio 2025 (Arpas Sardegna)

Cielo nuvoloso con associate precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale isolato in particolare sui settori centro-settentrionali, con cumulati deboli; attenuazioni dei fenomeni dal tardo pomeriggio. Temperature: minime in lieve o localmente moderato aumento; massime in moderato o sensibile calo. Venti: deboli variabili tendenti a disporsi da nord-ovest in serata. Mari: mossi; molto mossi in nottata sul bacino di nord-ovest.

Cielo nuvoloso con associate precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale isolato in particolare sui settori occidentale e settentrionale con cumulati deboli in mattinata. Schiarite dal pomeriggio. Temperature: in lieve calo. Venti: deboli o moderati da Nord-OvestMari: mossi o molto mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Giovedì e venerdì il cielo sarà poco nuvoloso con frequenti passaggi di nubi alte. Le temperature saranno saranno stazionarie.I venti soffieranno deboli o moderati prevalentemente da ovest nord-ovest. I mari saranno mossi o molto mossi.