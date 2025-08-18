Incidente stradale durante le prime ore del mattino a Siligo, in via Francesco Cossiga, dove un SUV, per cause che sono attualmente oggetto di indagine, dopo aver urtato uncordolo della strada, si è capovolto bloccando entrambe le corsie.

Intervento immediato, intorno alle 04:30, dei Vigili del fuoco di Sassari. La conducente del veicolo, unica persona a bordo, non ha avuto bisogno di essere trasportata in ospedale dal personale medico del 118 giunto sul posto. Non ci sono stati altri veicoli coinvolti nell'incidente.

La strada è rimasta chiusa per tutta la durata dell'intervento dei VVF. Presenti sul posto i Carabinieri di Torralba e la radiomobile di Bonorva.