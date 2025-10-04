Un 57enne disoccupato residente a Villacidro, già noto alle Forze dell'Ordine, è stato condannato a quattro mesi di reclusione per non aver rispettato gli obblighi di assistenza familiare.

L'ordinanza, emessa dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, è stata eseguita durante la mattinata di oggi, sabato 4 ottobre, dai Carabinieri della Stazione di Villacidro che, dopo aver rintracciato il 57enne, e completato le formalità necessarie, lo hanno portato alla Casa Circondariale di Uta, come stabilito dall'Autorità Giudiziaria competente.

Questa operazione rientra nell'attività costante di sorveglianza del territorio e di esecuzione delle decisioni giudiziarie da parte dei Carabinieri, al fine di garantire la legalità e il rispetto delle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.