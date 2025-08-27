Aveva allestito un vero e proprio banchetto della droga gestendo un punto vendita di stupefacenti vicino al palazzetto dello sport di Capoterra.

Il 18enne è stato sorpreso e arrestato durante un'operazione contro il traffico di droga della Polizia di Stato, dopo aver nascosto la droga tra gli alberi e i cespugli, in quello che ha trasformato in un deposito sotterraneo.

Gli investigatori del Gruppo Falchi hanno notato i suoi movimenti sospetti e lo hanno sorvegliato mentre prelevava dosi da tubi in PVC seppelliti nel terreno. Dopo il sequestro di cocaina, hashish e denaro per un totale di 600 euro, il giovane è stato arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.

Attualmente si trova agli arresti domiciliari in attesa del processo, durante il quale la sua detenzione è stata convalidata senza l'applicazione di ulteriori misure cautelari.