Nella mattinata di oggi, i Carabinieri della Compagnia di Cagliari sono intervenuti al cimitero di San Michele a Cagliari dopo una segnalazione del Servizio Cimiteriale comunale secondo cui ignoti hanno appiccato fuoco a una piccola statua di San Pio posta all'interno del camposanto.

Un rapido controllo da parte dei militari ha confermato che l'incendio è stato doloso, con la statua cosparso di una sostanza oleosa, causando danni lievi alla statua e al suo supporto.

I Carabinieri stanno conducendo indagini e hanno informato l'Autorità Giudiziaria per identificare i responsabili. Al momento, sembra che si tratti di un atto vandalico isolato e sporadico.