La bimba di 18 mesi coinvolta nell'incidente stradale a Villacidro avvenuto ieri, martedì 21 ottobre, è attualmente ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Brotzu di Cagliari. Nonostante i medici abbiano preferito mantenere riservata la prognosi, fortunatamente la piccola non sarebbe in pericolo di vita.

L'INCIDENTE

Ieri pomeriggio, in via Nazionale all'ingresso di Villacidro, un'auto con quattro persone a bordo, tra cui una madre e la sua figlioletta di soli 18 mesi, è uscita di strada ribaltandosi. Gli automobilisti di passaggio sono stati i primi a intervenire segnalando immediatamente l'accaduto, e sul luogo dell'incidente si sono precipitati i Vigili del fuoco, Carabinieri, un'ambulanza del 118 e un'auto medica.

Vista la gravità della situazione, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso. La madre e la bambina sono state trasportate d'urgenza all'ospedale Brotzu di Cagliari in condizioni critiche. La piccola, che ha riportato un trauma cranico, è stata ricoverata con prognosi riservata.

Le autorità stanno indagando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente al fine di chiarire le circostanze che hanno portato al ribaltamento dell'auto.