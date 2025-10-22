La bimba di 18 mesi coinvolta nell'incidente stradale a Villacidro avvenuto ieri, martedì 21 ottobre, è attualmente ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Brotzu di Cagliari. Nonostante i medici abbiano preferito mantenere riservata la prognosi, fortunatamente la piccola non sarebbe in pericolo di vita.

L'INCIDENTE

Ieri pomeriggio, in via Nazionale all'ingresso di Villacidro, un'auto con quattro persone a bordo, tra cui una madre e la sua figlioletta di soli 18 mesi, è uscita di strada ribaltandosi. Gli automobilisti di passaggio sono stati i primi a intervenire segnalando immediatamente l'accaduto, e sul luogo dell'incidente si sono precipitati i Vigili del fuoco, Carabinieri, un'ambulanza del 118 e un'auto medica.

Vista la gravità della situazione, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso. La madre e la bambina sono state trasportate d'urgenza all'ospedale Brotzu di Cagliari in condizioni critiche. La piccola, che ha riportato un trauma cranico, è stata ricoverata con prognosi riservata.

Le autorità stanno indagando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente al fine di chiarire le circostanze che hanno portato al ribaltamento dell'auto.

Medio Campidano

Auto si ribalta a Villacidro: quattro feriti, grave una bimba di 18 mesi

Redazione Sardegna Live
