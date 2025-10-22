Paura a Quartu Sant'Elena, dove un'agenzia immobiliare, filiale di Tecnocasa, situata in via Cecoslovacchia, è finita nel mirino di un attentato notturno poco dopo la mezzanotte.

Alcuni malviventi, ancora non identificati, hanno fatto esplodere una bomba artigianale di fronte alla saracinesca dell'edificio. Durante un normale pattugliamento nella zona, gli agenti del Commissariato di Quartu hanno notato i danni causati alla saracinesca e i resti dell'esplosivo.

Al momento non sono stati ancora valutati i danni materiali e non sono stati segnalati feriti. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili e le motivazioni di questo attentato.