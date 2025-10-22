Continua l'impegno dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari nel garantire il rispetto delle normative sulla sicurezza, salute e tutela dei lavoratori. Nei giorni scorsi, sono state condotte ispezioni nei comuni di Domus de Maria e Uta, che hanno portato alla denuncia di due imprenditori per presunte violazioni delle leggi sul lavoro.

A Domus de Maria, è stato denunciato un imprenditore del settore della ristorazione, accusato di non aver sottoposto i suoi dipendenti a visite mediche obbligatorie e di non aver fornito loro la formazione necessaria in materia di sicurezza sul lavoro, violando così le normative vigenti: è stato multato con un totale di 6.976,81 euro.

Nel caso di Uta, un altro imprenditore gestore di un supermercato è stato sanzionato per aver installato impianti audiovisivi per il controllo a distanza dei dipendenti, violando le disposizioni dello Statuto dei Lavoratori. L'ammenda comminata è stata di 387,25 euro.

Queste azioni fanno parte del costante monitoraggio svolto dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari, in collaborazione con le autorità competenti, per assicurare la sicurezza sul posto di lavoro e proteggere i diritti dei lavoratori.