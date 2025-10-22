Durante la mattina di oggi, mercoledì 22 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Stampace hanno arrestato a Cagliari un uomo disoccupato di 37 anni residente a Selargius, già noto alla Polizia, con l'accusa di furto aggravato.

L'arresto è avvenuto dopo che il personale di un negozio in viale Marconi ha segnalato che l'uomo aveva rubato alcuni capi d'abbigliamento del valore totale di circa 200 euro e se n'era andato senza pagarli. I militari hanno rintracciato l'uomo poco distante dal negozio e, dopo una perquisizione, hanno trovato la merce rubata in suo possesso.

Gli articoli sono stati restituiti ai proprietari del negozio e, dopo le procedure standard, l'arrestato è stato portato al Tribunale di Cagliari per essere processato con procedura direttissima come ordinato dall'autorità giudiziaria.

Questa operazione rientra nell'impegno costante dei Carabinieri nel controllo del territorio e nella prevenzione dei reati contro il patrimonio, a beneficio della sicurezza dei cittadini e degli operatori economici.