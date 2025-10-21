Grave incidente nel pomeriggio in via Nazionale, all’ingresso di Villacidro. Un’auto con quattro persone a bordo, tra cui una madre e la figlia di appena 18 mesi, è finita fuori strada ribaltandosi per cause ancora in corso di accertamento.

I primi a intervenire sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che hanno dato immediatamente l’allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri, un’ambulanza del 118 e la medicalizzata. Considerata la gravità della situazione, i sanitari hanno richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso. La donna e la bambina sono state trasportate d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso.

La piccola, che ha riportato un trauma cranico, è stata ricoverata con prognosi riservata. Le condizioni della madre e delle altre due persone che viaggiavano nella vettura risultano invece meno gravi. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente per chiarire le cause che hanno portato al ribaltamento.