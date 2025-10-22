Disagi questa mattina lungo la strada statale 131 bis “Carlo Felice”, dove un guasto a un tir ha reso necessaria la chiusura temporanea del traffico in entrambe le direzioni al chilometro 14,000, nel territorio comunale di Bessude, in provincia di Sassari.

Per consentire il deflusso dei veicoli e garantire la sicurezza della circolazione, Anas ha istituito percorsi alternativi: il traffico diretto verso Thiesi è deviato tra il chilometro 22,250 e il chilometro 8,100, mentre quello diretto verso Ittiri è deviato tra il chilometro 8,100 e il chilometro 22,250. Sul posto sono presenti le squadre Anas, impegnate nelle operazioni di assistenza e di ripristino della viabilità.

La circolazione tornerà regolare non appena saranno concluse le attività di rimozione del mezzo pesante e di messa in sicurezza della carreggiata.

Si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica e di procedere con cautela nei tratti interessati dalle deviazioni.