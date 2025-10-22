Lunedì 20 ottobre, presso la sala consiliare del Comune di Mandas, il distaccamento dei Vigili del Fuoco è stato elogiato dal Prefetto Attilio Visconti, Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, per il loro coraggioso intervento durante l'emergenza maltempo del 27 aprile scorso.

Secondo la nota di encomio, i Vigili del fuoco si sono distinti per il loro impegno e professionalità nel proteggere la popolazione e i beni, intervenendo in molte case, soprattutto quelle degli anziani, e supportando l'Amministrazione Comunale nel ripristino della circolazione stradale.

Il sindaco di Mandas, Umberto Oppus, ha ringraziato il Direttore regionale Nicola Micele e il Comandante del Comando Provinciale di Cagliari, Luca Manselli, sottolineando l'importanza di avere un distaccamento permanente nel territorio per garantire maggiore sicurezza alla comunità locale. Anche la Giunta comunale ha espresso apprezzamento e gratitudine per il lavoro svolto.

Il Direttore Regionale Micele ha ringraziato gli enti locali, le forze dell'ordine e la Protezione Civile per il loro supporto, evidenziando l'efficacia della collaborazione sinergica nel massimizzare i risultati.

Il Comandante Luca Manselli ha evidenziato il legame speciale tra i Vigili del Fuoco di Mandas e la comunità locale, sottolineando l'importanza dell'impegno del sindaco Oppus nel consolidare questo legame con l'atto di concessione per la costruzione del nuovo distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco, firmato il 11 marzo 2024 con la Direzione Regionale Sardegna dell'Agenzia del Demanio.