Pesca illegale a Sant'Antioco, dove lunedì 20 ottobre i comandanti di tre pescherecci provenienti dalla Sicilia sono stati multati dalla Guardia Costiera di Cagliari, che durante l'intervento ha inoltre sequestrato 150 chili di pesce.

I tre pescherecci sono stati individuati a circa 20 miglia a ovest dell'isola mentre utilizzavano reti a strascico non autorizzate. I comandanti sono stati multati con 6mila euro ciascuno ed è stato ordinato loro di raggiungere il porto di Portovesme, dove sono state sequestrate le reti a strascico illegali impiegate durante la pesca.

L'operazione è stata coordinata dal 13/o Centro Controllo Area Pesca della Direzione Marittima di Cagliari, con il supporto di un elicottero della Quarta Sezione volo elicotteri della Guardia Costiera di Decimomannu e del personale dell'ufficio circondariale marittimo di Portoscuso.