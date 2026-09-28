Una vera e propria notte di fiamme e lavoro per i Vigili del Fuoco a Guspini, dove un incendio ha coinvolto numerose balle di fieno e paglia stoccate all’interno di due capannoni appartenenti alla stessa azienda agricola, nella località Terra Moi.

L’allarme è scattato dopo la mezzanotte, dove è immediatamente intervenuta la squadra di pronto intervento del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Sanluri, supportata da un’autobotte inviata dalla Centrale operativa del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari.

Le operazioni di spegnimento si sono protratte per tutta la notte, fino alle prime luci dell’alba, a causa della presenza di una notevole quantità di materiale facilmente infiammabile.

Una volta domate le fiamme, i Vigili del Fuoco hanno avviato le attività di messa in sicurezza dell’area e le verifiche sulla stabilità delle strutture coinvolte. Sono inoltre in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incendio e stabilirne le probabili cause.

Ingenti i danni provocati dal rogo: uno dei capannoni sarebbe andato completamente distrutto, mentre sono in corso le valutazioni sulle altre strutture interessate dall’incendio.

Fortunatamente non si registrano persone coinvolte.