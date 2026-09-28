Durante la sua visita a Lourdes, Papa Leone XIV ha incontrato al palazzo vescovile quattro uomini e tre donne, vittime di abusi da parte del clero, e ciascuno con la propria storia di dolore. Il Pontefice ha assicurato “il proprio impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri”.

Leone XIV ha ribadito inoltre con forza la posizione della Chiesa sui temi dell'aborto e dell'eutanasia, “Nessuno ha il diritto, mai, sulla base di algoritmi di laboratorio, di decidere della vita di un determinato embrione o di una determinata persona anziana. La medicina non potrà mai farsi serva della morte programmata”.

Il Pontefice ha quindi posto al centro la tutela della vita, ribadendo la contrarietà della Chiesa a ogni forma di intervento che possa determinarne intenzionalmente la fine.

Oggi, lunedì 28 settembre 2026, il viaggio di Leone XIV proseguirà a Metz, dove il presidente della Francia Macron assisterà alla messa del Pontefice.