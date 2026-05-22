PHOTO
Incidente stradale alle ore 18:00 di ieri, giovedì 21 maggio, sulla Strada Statale 125, nei pressi di Posada, in cui è stata coinvolta un’autovettura.
Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco di Siniscola che hanno dovuto operare con attrezzature specifiche per liberare una giovane donna rimasta incastrata tra le lamiere del veicolo.
Dopo essere stata estratta dall’abitacolo, la ragazza è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118. Considerata la gravità delle condizioni, è stato richiesto il trasferimento in elisoccorso all’ospedale di Sassari.
Restano da chiarire le cause dell’incidente.