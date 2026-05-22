Paura durante la notte scorsa, attorno alle ore 22:30, nei pressi della circonvallazione di Sarule, un incendio ha coinvolto un mezzo agricolo.

Sul posto sono prontamente giunti i Vigili del Fuoco di Nuoro, che hanno provveduto alle operazioni di spegnimento e alla successiva messa in sicurezza dell’area interessata. Il rapido intervento ha consentito di circoscrivere le fiamme, evitando che l’incendio si propagasse alla vegetazione e alle campagne circostanti.

Grazie all’azione tempestiva della squadra operativa, è stato scongiurato il rischio di ulteriori danni ambientali e materiali.

Presenti sul luogo anche i Carabinieri della stazione di Sarule, che hanno effettuato i rilievi e gli accertamenti di competenza per ricostruire l’accaduto.