Nuovo blitz della Polizia di Stato contro lo spaccio nel centro di Cagliari. Durante un'operazione di controllo nelle aree designate come "zona rossa" e nei dintorni, gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato ieri, giovedì 21 maggio, quattro persone per detenzione di sostanze stupefacenti con l'intento di venderle.

L'intervento tra piazza Matteotti e la Piazza del Carmine, dove, grazie a servizi di sorveglianza mirati, sono state documentate sette transazioni di droga in soli 45 minuti, evidenziando un'attività di spaccio intensa.

I quattro arrestati, tutti extracomunitari regolari in Italia, di cui tre algerini e un marocchino, sembrano aver agito in modo coordinato, gestendo non solo le vendite individuali ma anche cercando potenziali acquirenti.

Queste persone erano già note alle autorità per reati legati a furti e rapine, principalmente nel quartiere della Marina; uno di loro era stato arrestato dai Falchi della Questura a settembre per traffico di droga in via Sassari. Durante successivi perquisizioni, sono stati sequestrati dosi di droga già pronte per la vendita e un coltello.