Cinque persone, tra cui una bambina piccola, sono state salvate al largo di Pistis, nel Comune di Arbus, nel pomeriggio di ieri, 20 agosto dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Oristano.

Le persone erano a bordo di una barca da diporto di 6 metri e hanno richiesto soccorso attraverso il Numero Blu 1530 a causa delle condizioni meteomarine avverse che impedivano loro di tornare a riva.

La motovedetta CP 307 è stata inviata immediatamente dal porto di Oristano per assistere nell'operazione di ricerca e soccorso in mare. Dopo aver verificato le condizioni di salute dei diportisti, con la bambina che lamentava sintomi di malessere, tre persone sono state trasferite sulla motovedetta mentre il conducente e un'altra persona sono rimasti sulla barca da diporto scortati dalla motovedetta.

Il salvataggio si è concluso con successo, con la barca che è arrivata in sicurezza al porticciolo di Marceddì e la motovedetta CP 307 che ha riportato a Oristano le tre persone a bordo, compresa la bambina.

Il Capitano di Fregata (CP) Andrea CHIRIZZI ha sottolineato l'importanza di una corretta pianificazione prima di uscite in mare, evidenziando come le condizioni del mare possano cambiare improvvisamente, trasformando una giornata di diporto in una situazione di pericolo.

La Guardia Costiera, coinvolta nell'operazione estiva "Mare e Laghi sicuri 2025", ha richiamato l'attenzione dei diportisti e degli utenti del mare sull'importanza di comportamenti prudenti e responsabili, ricordando che in caso di emergenza è sempre disponibile il Numero Unico Emergenze 112 e il Numero Blu 1530.