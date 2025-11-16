Nella tarda notte, i Carabinieri della Stazione di Villacidro, coadiuvati dall’Aliquota Radiomobile della Compagnia, hanno arrestato un 31enne del posto, disoccupato e già noto alle Forze di Polizia, per furto aggravato all’interno dell’ex stabilimento Keller, nella zona industriale del comune.

Durante un servizio di perlustrazione, i militari hanno notato una luce all’interno dello stabilimento dismesso. Avvicinatisi con cautela, avrebbero scoperto l’uomo mentre, con passamontagna e torcia, si muoveva tra i macchinari utilizzando pinze, tronchesi e altri strumenti idonei allo scasso. Il ladro aveva già sottratto circa quindici metri di cavi in rame e sei staffe metalliche, nascondendosi poi all’interno della cabina di comando di un macchinario con la refurtiva ancora in possesso.

L’intervento tempestivo dei Carabinieri avrebbe permesso di bloccarlo sul posto e recuperare l’intera merce, restituita ai legittimi proprietari. Dopo le formalità di rito in caserma, il 31enne è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida fissata per lunedì 17 novembre.