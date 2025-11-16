È stato individuato mentre passeggiava tra i negozi di Chiaia di Forio con una busta di acquisti appena fatti e 1.400 euro in contanti. Così i Carabinieri hanno fermato un calciatore 21enne del Lacco Ameno, poi denunciato perché ritenuto l’autore del furto avvenuto poche ore prima nell’abitazione di un dirigente del Real Forio, formazione avversaria nel campionato di Eccellenza.

Il denaro trovato addosso al giovane, secondo gli investigatori, rappresenterebbe una parte dei 2mila euro sottratti durante la notte tra venerdì e sabato. Il dirigente, svegliatosi di soprassalto, aveva scoperto che qualcuno si era introdotto in casa approfittando del buio e aveva portato via i contanti custoditi nell’abitazione.

La denuncia presentata dall’uomo ha dato immediatamente avvio alle indagini. I Carabinieri hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, che si sono rivelate determinanti: le telecamere hanno immortalato una figura incappucciata muoversi nei pressi della casa e allontanarsi a passo rapido subito dopo il furto.

L’analisi dei filmati, confrontata con elementi già noti ai militari, ha indirizzato le ricerche verso il 21enne, tesserato del Lacco Ameno. Il riconoscimento e il successivo controllo a Chiaia di Forio hanno poi completato il quadro investigativo. Il denaro recuperato verrà restituito al dirigente, mentre per il giovane è scattata la denuncia.