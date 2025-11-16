Un 79enne, amministratore delegato di una cantina vinicola del Cagliaritano, è stato denunciato dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro al termine di un controllo mirato svolto nella sede legale e operativa dell’azienda.

L’ispezione — parte delle attività di prevenzione e vigilanza dell’Arma in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro — avrebbe permesso di accertare presunte violazioni degli obblighi del datore di lavoro previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza. In particolare, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, non sarebbero state adeguatamente considerate le capacità, le condizioni fisiche e lo stato di salute dei dipendenti nell’assegnazione delle mansioni operative.

Al termine degli accertamenti sono state elevate ammende per un totale di 1.850,99 euro, mentre tutta la documentazione raccolta è stata trasmessa alla Procura della Repubblica di Cagliari, che ora valuterà eventuali ulteriori sviluppi.

L’intervento rientra nel quadro delle verifiche quotidiane portate avanti dalle articolazioni specialistiche dei Carabinieri, impegnate a garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza e a tutelare l’incolumità dei lavoratori nelle aziende del territorio provinciale.