Incidente stradale questa mattina in via Peppino Catte, a Nuoro, dove un’auto, per cause ancora da accertare, è finita contro alcune vetture parcheggiate lungo la strada.

L’impatto ha completamente distrutto due auto e provocato danni più lievi a una terza. Fortunatamente nell’incidente nessuno è rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti la squadra dei Vigili del fuoco di Nuoro, i Carabinieri e il personale del 118, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.