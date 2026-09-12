Una trasferta difficile per cercare di dare continuità all'ottimo momento di forma. Il Cagliari di Fabio Pisacane approda a Bergamo, dove ad aspettarli c'è l'Atalanta di Maurizio Sarri. Le due squadre appaiate a sei punti cercano la terza vittoria su quattro partite.

Stessi punti, ma percezioni differenti: il Cagliari sta convincendo, vittorie importanti nei potenziali scontri diretti con Parma e Lecce, e sconfitta - anch'essa di misura - con l'Inter favorita per il titolo finale. Tanti dei nuovi si sono già messi in mostra, da Romano, a Fazzini, fino a Maldini. L'Atalanta, per contro, non convince nonostante i due successi su tre. Dopo le prove opache con Sassuolo e Bologna, che comunque avevano portato 6 punti, la Dea ha persino sfiorato il colpaccio a Roma, la scorsa settimana, ma due gol dei capitolini nei minuti finali hanno ribaltato il risultato.

La pressione per la sfida sembra protendere tutta sui padroni di casa, che sono chiamati a una prestazione convincente. I rossoblu arrivano invece fiduciosi di poter creare non poche rogne ai bergamaschi, e, perché no, di poter fare il colpo grosso in casa loro. Per questo, Pisacane si affiderà agli uomini che in questo avvio di stagione hanno dato più garanzie.

Il probabile 11

In porta per i sardi l'indiscutibile Caprile. In difesa certi del post Zè Pedro e Obert sullen fasce, mentre al centro è ballottaggio fra Mina (appena ristabilito) e Deiola che verrebbe arretrato sulla linea dei 4, al fianco di Juan Rodriguez. Non si tocca il centrocampo con le conferme degli ottimi Romano e Winks insieme ad Adopo. Anche il tridente offensivo sembra già stabilito: sarà ancora l'estro di Fazzini e Maldini a supportare il giovane Mendy, unico centravanti.

Indisponibili, oltre ai lungodegenti Felici e Idrissi (rottura del crociato per entrambi), Yael Trepy ancora in fase di ripresa dopo il grave episodio che ne ha messo a repentaglio la vita nelle scorse settimane. Il fischio d'inizio alle 20:45.